Settima vittoria di fila per l'Acqua&Sapone, battuto 6-2 il Genova. La capolista piega anche i liguri con un risultato sofferto, maturato nella ripresa ma costruito con un incredibile goal sulla sirena del primo tempo: Murilo calcia ad un secondo dall’intervallo e ribalta il vantaggio iniziale di Titon.

Lukaian, invece, ha siglato una doppietta. La gara si è giocata ieri al PalaRigopiano. Ancora una volta una buona prestazione da parte dei ragazzi di Scarpitt. Nel finale, quasi tre minuti di spazio per il 2002 Patricelli e 30 secondi per il debutto stagionale in serie A di Marrazzo, classe 2001.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS – CDM FUTSAL GENOVA 6-2 (p.t. 2-1)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS - Mammarella, Fusari, Murilo, Calderolli, Coco Wellington, Gui, Mambella, Fior, Misael, Rafinha, Dudu, Lukaian, Patricelli, Marrazzo. All. Scarpitti.

CDM FUTSAL GENOVA - Pozzo, Foti, Ortisi, Jonas, Pizetta, Titon, Fabinho, Rivera, Vega, Vignolo, Piccarreta, Lo Conte, Manca, Marzano. All. Lombardo.

ARBITRI - Falcone di Foggia, Lamanuzzi di Molfetta, crono Gerardi di Pescara.

RETI - nel p.t. 8’05’’ Titon (G), 11’40’’ Rafinha (A), 20’ Murilo; nel s.t. 8’27’’ e 13’12’’ Lukaian (A), 10’03’’ Misael (A), 10’36’’ Fabinho (G), 11’21’’ Calderolli (A).

NOTE - ammoniti Pizetta (G), Dudu (A), Coco (A), Vega (G), Ortisi (G), Fusari (A), Misael (A), Fabinho (G), Foti (G).