Torna il calcio a 5 in versione "solidale" per educare alla legalità attraverso lo sport

Dopo una pausa forzata dalla pandemia, che tanto ha minato il cammino di esperienze di ogni ragazzo, congelando relazioni, emozioni e sogni, l’associazione "Prossimità alle istituzioni" Ets, ha riproposto un appuntamento tradizionale. Giunto alla decima edizione, da sempre prenatalizia, il "Torneo di calcio a 5 solidale", si è svolto sabato 18 dicembre al palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara, sotto l’egida del Csi Pescara. E in co-progettazione col Comune di Pescara, nella gestione del centro di educazione alla legalità attraverso lo sport, per contrastare disagio giovanile e povertà educativa nei quartieri periferici cittadini. Ben 10 squadre che hanno partecipano al torneo, in un confronto di pulcini e giovanissimi, tutti bambini delle periferie e squadre di oratori e società sportive dell’hinterland cittadino. Premi per tutti i partecipanti.

Per la cronaca, sono risultate vittoriose le formazioni Pro Tirino per i pulcini e Cantera per i giovanissimi. Il mister Stefano Pasquale, responsabile delle attività motorie dell’associazione, ha curato la preparazione infondendo nei piccoli calciatori motivazione, spirito di squadra, crescita specifica nel gioco del calcio. Il presidente del Csi Pescara Giuseppe Bocchino edl il generale Domenico Trozzi, presidente onorario dell’associazione, insieme con il presidente Nello Bardaro, il coordinatore Christian Ricciardi e tutti gli educatori dell’associazione presenti, hanno scambiato parole utili e belle con le squadre, che hanno davvero mostrato impegno e serietà.

Un buon Natale, meglio di così dal punto di vista dell'educazione sportiva, non si poteva.