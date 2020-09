Bonus di giugno per i lavoratori sportivi, Di Matteo: “Un ulteriore passo avanti”

Parla di un “ulteriore passo avanti verso i lavoratori sportivi” Nazzareno Di Matteo riferendosi al bonus di giugno. Il coordinatore del Gris, Gruppo regionale impianti sportivi, esprime infatti soddisfazione dopo la notizia che anche per questo mese sarà possibile contare sui 600 euro messi a disposizione dal governo:

“Si conclude, così, una battaglia che porta anche la firma dell’Abruzzo, grazie al contributo del nostro gruppo, nato per dare voce al mondo sommerso dei collaboratori dello sport e che è stata condivisa a livello nazionale da molti operatori del settore - dichiara Di Matteo - Abbiamo costruito una rete di imprenditori e lavoratori sportivi che, dopo anni di invisibilità, hanno ottenuto un riconoscimento per troppo tempo solo sperato. Lo step successivo è quello di lavorare per la riforma dello sport di base al fine di ottenere il pieno riconoscimento dei lavoratori sportivi”.