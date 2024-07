Bombonera Padel campione nazionale della Coppa dei Club

L’Abruzzo entra nella storia della Coppa dei Club, con il Bombonera che a Parma conquista lo scudetto tricolore al termine di tre giorni indimenticabili per il circolo di Chieti. La Bombonera, giunta al Pro Parma da campione regionale, alla prima partecipazione alla finale nazionale padel MSP Italia, conquista il titolo dopo una cavalcata trionfale, culminata con il successo per 3-1 nella finale contro il Latina Padel, seconda classificata nella Regione Lazio.

E’ stata una finale a tinte abruzzesi, visto che anche l’altro club della regione ha vinto il tabellone play out vincendo contro la formazione molisana del Padel & Fitness.

Grande la festa del Bombonera, che ha festeggiato in campo e con i tifosi il titolo nazionale conquistato in Emilia e che le dà diritto di partecipare come campione uscente alll’edizione 2025 della Coppa dei Club.

Le finali nazionali della Coppa dei Club hanno contato su diversi partner di prestigio: oltre On Electric Charge Mobility, Tenax, Gimpadel, Gruppo Zatti, Optilook, Oiki e INC Hotels, hanno confermato la presenza anche per quest’edizione la TAP Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella. Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle sono stati anche quest’anno i media partner delle finali nazionali.