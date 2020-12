Il giornalista sportivo Fernando Errichi traccia, in esclusiva per noi, un bilancio di questo 2020 che non è stato certamente straordinario per il Pescara.

Un anno che ha visto alternarsi tra loro ben cinque allenatori: da Zauri a Legrottaglie, passando per Sottil, Oddo e infine Breda. Ecco le parole di Errichi in un videomessaggio inviato alla nostra redazione.