VIDEO| Tutto pronto per Bicincittà: un "plotone immenso e colorato" per la 37esima edizione dell'evento Uisp

Edizione numero 37 per Bicincittà che da appuntamento in piazza Salotto per i dieci chilometri di pedalata all'insegna della mobilità sostenibile e che quest'anno, per la prima volta, vedrà anche la partecipazione degli alunni delle scuole di Spoltore.

Tutto pronto per quello che rappresenta, sottolinea Luciano Ferrero (Uisp Abruzzo), un traguardo notevole sia dal punto di vista della partecipazione che dell'impegno per l'Unione italiana sport per tutti con proprio i ragazzi grandi protagonisti. In città arriva un "plotone immenso di colore e di partecipazione di ragazzi e cittadini" domenica 12 maggio, sottolinea Ferrero.

Un concetto questo che ribadisce l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli. “Movimenti sostenibili”, questo lo slogan dell'edizione del 2024 che si svolgerà in tante città italiane compreso il capoluogo adriatico e che vuole dunque lanciare “un messaggio ben preciso – sottolinea Martelli -. Promuovere un ambiente migliore disincentivando l'uso delle macchine e promuovendo l'uso di mezzi alternativi ovvero la bici”. L'organizzazione è partita da febbraio soprattutto con il coinvolgimento delle scuole e i ragazzi che oltre a partecipare presenteranno i lavori che hanno realizzato in tema mobilità e non solo, spiega ancora l'assessore comunale. Loro dunque come primi referenti per un cambio culturale in termini di mobilità che quest'anno, come accennato, si amplia anche alla partecipazione dell'istituto comprensivo di Spoltore e tanta è la soddisfazione del sindaco Chiara Trulli che evidenzia come gli obiettivi della sua amministrazione e di un comune destinato a far parte alla Nuova Pescara, è il caso di ricordarlo, sia quello di aumentare le piste ciclabili e andare sempre più verso una mobilità dolce.

Quello di Bicincittà è un appuntamento non competitivo, ma significativo dunque, che si snoda proprio nei percorsi urbani e nei parchi e che a Pescara attraverserà la città per 10 chilometri con la partenza fissata per le 10 (alle 8 il ritrovo), portando con sé gioia, colore e divertimento, ma anche un importante messaggio sociale.

Se per gli alunni di Spoltore è una novità, non è così per le scuole di Pescara con otto di queste che saranno presenti all'evento e cioè gli istituti comprensivi 1,2,3,4,6 e 8, il liceo scientifico Galilei e il liceo Marconi. I ragazzi hanno lavorato molto in questi mesi sviluppando diversi temi a cominciare da quello sulla sostenibilità con quei lavori protagonisti della giornata. Leggeranno i loro temi, ma canteranno anche mentre pedalano (una canzone scritta da loro) e danzeranno sempre su una coreografia a tema. Lavori li hanno però fatti anche su temi giornalistici in questi mesi, scrivendo ad esempio della storia della bicicletta, delle loro esperienze sulle due ruote e raccogliendo testimonianze, così come lavori li hanno prodotti a livello pubblicitario tra slogan, loghi e brochure.

Ci si potrà iscrivere fino all'ultimo momento per partecipare, ma già da sabato (dalle 18 alle 20), la Uisp sarà in piazza per raccogliere le quote dei partecipanti. Quote che non sono fissate, perché l'iscrizione consta in una donazione il cui ricavato, sottolinea Ferrone, sarà interamente devoluto all'Anfass.

Il numero certo è di 1.100 partecipanti, spiega ancora Martelli, ma chiunque può partecipare alla pedalata dolce che percorrerà la città per far ritorno al puto di partenza e che si concluderà, rimarca ancora Ferrone, con le premiazioni e il sorteggio di 4 bici, di cui una elettrica, da consegnare a chi avrà abbastanza fortuna da aggiudicarsela. I premi saranno invece un bonus per l'acquisto di libri del valore di 300, 300 e 100 euro destinati ai tre istituti che avranno più partecipanti, ma anche altri saranno quel liche la Uisp distribuirà, comresa un'ottima cena di pesce.

Per i primi mille iscritti, infine, la maglietta di Bicincittà 2024 che si è potuta realizzare, sottolinea Martelli, grazie al supporto della presidenza del consiglio regionale. “Il 12 maggio – conclude – invito tutti a partecipare per vivere insieme una splendida pedalata cittadina”.

Il percorso

Alle 8 ritrovo in piazza Salotto con partenza alle ore 10. Questo il percorso di 10 chilometri previsto: