Bicincittà 2023 rilancia il messaggio per lo sport e la sostenibilità ambientale

Torna Bicincittà con l’edizione 2023. Dopo il rinvio per maltempo, la manifestazione dell’Uisp (Unione italiana sport per tutti) si terrà il 10 e l'11 giugno. Negli anni questo appuntamento ha affiancato, al significato puramente indirizzato a favore della pratica sportiva e del benessere, quello altrettanto importante dei valori della tutela dell’ambiente, del contrasto all’inquinamento e quindi dell’ecosostenibilità.

Importante anche il concorso per le scuole cui hanno partecipato vari istituti di Pescara. I bambini hanno partecipato con entusiasmo e prodotto immagini di magnifiche città del futuro da percorrere a piedi o in bicicletta. A tale proposito, l'assessore all'istruzione Gianni Santilli, evidenzia "l’impegno profuso nella promozione del progetto in tutte le scuole cittadine, sia pubbliche che paritarie che private", e augura "il successo per un'iniziativa storica che coinvolge tutte le scuole della città".

L’assessore allo sport Patrizia Martelli sottolinea invece "la crescita della cultura sportiva a Pescara che, dopo il Giro d'Italia e la Maratonina del mare, ospiterà un evento che valorizza ulteriormente l’immagine e la promozione della città".

Bicincittà si terrà con la formula della due-giorni: il 10 giugno dalle 17:30, con lo spettacolo dell'orchestra e del coro dell'Istituto Comprensivo 8 e con la rappresentazione chiamata “la Ruota dei colori d'Abruzzo” del Comprensivo 10. Durante lo svolgimento di questi eventi e anche la domenica mattina 21 maggio, a partire dalle ore 9, ci si potrà iscrivere alla pedalata. Alle 10 di domenica 11 giugno è prevista la partenza, quindi si percorrerà un tracciato di 10 chilometri attraversando centro e periferia di Pescara, costeggiando il fiume e il mare. Al rientro in piazza Salotto saranno consegnati i premi alle scuole partecipanti al concorso e ci sarà il sorteggio di tre biciclette messe in palio dagli sponsor.

La quota di iscrizione è libera e tutto il ricavato andrà in beneficenza alla Ail, sezione di Pescara.