Stand up paddle, tutto pronto per la "Beach Race Pescara 2021"

Domenica 25 aprile, sulla spiaggia comunale nell’area della Madonnina (lungomare nord), si terrà la “Beach Race Pescara 2021”, gara di stand up paddle. L'evento vede il sostegno del Comune di Pescara, in particolar modo dell’assessorato al turismo e grandi eventi e dell’assessorato dello sport. Saranno numerosi i partecipanti alla manifestazione, che rappresenta la seconda tappa del circuito nazionale della Federcanoe (Fick) riconosciuta dal Coni, valevole per la convocazione ai Mondiali Icf in Ungheria a settembre 2021.

Lo stand up paddle è uno sport antichissimo, variante del surf, e sta prendendo il sopravvento in tutto il mondo: è una disciplina degli sport acquatici in cui, stando in piedi su una tavola, si utilizza una pagaia per la propulsione. Alla Beach Race Pescara 2021, cui prenderanno parte atleti da tutta Italia, si unisce l’attenzione alla problematica ambientale che riguarda l’impatto della plastica, essendo l’evento totalmente plastic free.