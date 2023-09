A PesGara per la legalità il nuovo record della Battocelli: primato nazionale nel campionato italiano della 10 chilometri [FOTO]

Nadia Battocelli centra il primato nazionale nella 10 chilometri e lo ha fatto in occasione dei campionati italiani svoltisi nell'ambito della manifestazione “PesGara per la legalità”. A riportare la notizia è l'agenzia Adnrkonos. Con il tempo di 31.36 la Battocletti ha battuto il crono di 31.52 stabilito da Nadia Ejjafini undici anni fa a Manchester: era il 20 maggio del 2012.

Un'altra impresa per l'atleta 23enne delle Fiamme Azzurre che riscrive un altro record dopo quello ottenuto nei 5.000 con 14:41.30 sulla pista di Londra il 23 luglio e cioè poco prima dei mondiali di Budapest dove è arrivata sedicesima, senza centrare l'obiettivo che si era prefissata. Una vittoria e un record quello di Pescara che è arrivato dopo il successo dei 1.500 di Padova dove aveva demolito il suo stesso record personale in 4:03.34. Per lei il quarto titolo italiano. Con lei sul podio sono salite la vicentina Rebecca Lonedo (Fiamme Oro, 32:29) e la piemontese Valentina Gemetto (Dk Runners Milano), al personale in 32:46 per il terzo posto.

Tra gli uomini ha fatto il bis Pietro Riva. Seconda vittoria di fila nella rassegna per il 26enne delle Fiamme Oro, che quest’anno si era già ripetuto nei 10.000 su pista. Al rientro dopo essere stato frenato da un infortunio nei mesi scorsi, il piemontese si è imposto in 28:23 con venti secondi di vantaggio sul recordman italiano di maratona Iliass Aouani (Fiamme Azzurre, 28:43). Entrambi saranno impegnati nella mezza maratona iridata di Riga, fra tre settimane. Terzo gradino del podio in 28:46 per il pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) seguito dal maratoneta Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva Parma, 28:58) e da Alberto Mondazzi (Atletic Casone Noceto, 29:00) sui quattro giri del circuito con partenza e arrivo in piazza Salotto.

Vince lo sport, ma vincono anche salute e prevenzione: il punto fatto dall'assessore Martelli

A tracciare un bilancio della manifestazione alla seconda edizione è l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli. Oltre 700, sottolinea, gli atleti che hanno partecipato alla gara nell'ambito della manifestazione organizzata dalla prefettura, le forze dell'ordine, le forze armate e l'associazione sportiva dilettantistica Passologico con la collaborazione del Comune e della Regione.

A questi, precisa, si sono aggiunti anche i 100 podisti che hanno partecipato alla “Camminata della prevenzione” organizzata dalla Lilt al fine di promuovere un corretto stile di vita per prevenire malattie gravi come un tumore.

“Alle 8.30 in punto piazza della Rinascita si è trasformata nel Villaggio dello Sport: una festa di colori, di agonismo, di fibrillazione in attesa della partenza, che ha visto la partecipazione di campioni italiani e olimpici, guidati da una stella del calibro di Stefano Tilli, Legend di Sport e Salute. Pochi minuti dopo le 9 la partenza da via Nicola Fabrizi con un’onda infinita di atleti che ha attraversato piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Firenze, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele (lato mare), via Piave, piazza Sacro Cuore, corso Umberto”., ribadisce Martelli.

Molte le persone che si sono recate al “Villaggio della prevenzione” per effettuare gli screening gratuiti. Presente anche la Misericordia di Pescara che con due Posti medici avanzati e l'opsedale mobile ha fatto dimostrazioni di rianimazione cardiaca spiegando il corretto uso del defibrillatore e le tecniche per disostruire le vie aree ed evitare il soffocamento quando ciò si verifica.

All'interno dei Posti medici c'erano il cardiologo Stefano Guarracini che, tra sabato pomeriggio e questa mattina ha effettuato gratuitamente 150 visite cardiologiche con elettrocardiogramma ed ecocuore. Per il 5 per cento dei pazienti visitati è stato consigliato un esame di secondo livello per ulteriori approfondimento. Sempre nel Pma l’équipe della Aequilibrium (centro di ortognatodonzia del dottor Michele D’Attilio), che ha eseguito visite gratuite su funzione odontoiatrica e postura erogando circa 30 prestazioni. Nel camper della salute messo a disposizione dalla Misericordia sono state effettuate 51 prestazioni, ovvero 21 visite dermatologiche con il dottor Nunzio Pollice, tra le quali è stata riscontrata una problematica pre-cancerosa nella bocca di un paziente che non si era accorto della patologia e che è già stato indirizzato per un tempestivo trattamento; 4 le consulenze ginecologiche effettuate dalla dottoressa Carmelina Santilli, ex Responsabile del Centro della Menopausa dell’Ospedale civile di Pescara; 26 le visite senologiche effettuate dal chirurgo senologo Marino Nardi, tra le quali è stata riscontrata una problematica che nelle prossime ore verrà approfondita in ospedale; altre 4 donne hanno già prenotato la propria visita che sarà eseguita a Casa Lilt nell’ambito della Campagna del Nastro Rosa che partirà nuovamente ad ottobre.

Poi l’équipe del Reparto di Diabetologia dell’Ospedale civile di Pescara del dottor Agostino Consoli che ha garantito esami gratuiti sui livelli di glucosio nei pazienti, circa 100, fornendo informazioni utili sulla prevenzione delle patologie diabetologiche.

Presente anche il Gazebo di ‘Nonno Ascoltami!’ con Mauro Menzietti e Valentina Faricelli, nell’ambito della campagna nazionale per la prevenzione delle malattie dell’udito, hanno eseguito 90 esami audiometrici e hanno fatto informazione sul tema della prevenzione;

“Sono numeri importanti – sottolinea il Presidente della Lilt Lombardo – perché rappresentano il rilancio della prevenzione, dopo due anni di stop a causa della pandemia, che ha determinato un ritardo sulle diagnosi precoci del 30 per cento. Oggi il messaggio è stato chiaro: siamo ripartiti, ed è importante che i testimonial di questa ripresa siano state le Forze dell’Ordine e le Forze Armate, uomini e donne che per primi, per poterci difendere, devono essere in salute e in forma”. Alle 11 100 persone hanno partecipato alla Camminata della prevenzione, che ha visto la presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, del presidente del tribunale Angelo Bozza, del colonnello dell’esercito Maurizio Tacconelli, dell’onorevole Guerino Testa e della stessa Martelli.

Grazie alla Camminata della prevenzione sono stati raccolti 450 euro devoluti alla Lilt.