yale basket femminile promossa in serie b

La Yale basket femminile è stata promossa in Serie B. Dopo una fantastica cavalcata, contro ogni pronostico e obiettivo, la squadra dello storico presidente Gino Baldassare ha conquistato il passaggio nel torneo cadetto espugnando con una netta vittoria il campo di Umbertide (74-56) e aggiudicandosi anche gara 2 di finale.

La squadra si era iscritta al campionato con l’unico intento di non far morire il basket femminile a Pescara e continuare la grande tradizione dei settori giovanili pescaresi, a partire dagli anni '80 con Malì Pomilio, mamma dell’attuale nazionale di basket maschile Simone Fontecchio, fino agli anni 2000 con Federica Ciampoli, ex capitana della nazionale di basket femminile.

Le ragazze, guidate in panchina da Francesco Paci, e in campo dalla capitana Giorgia Mascitti e dalle veterane Paola Mauriello e Federica Mazzone, sono state protagoniste di una cavalcata trionfale (una sola sconfitta). Non solo hanno vinto, ma hanno anche valorizzato giovani e giovanissime dai 21 anni in giù; segnaliamo in tal proposito il grande talento di Apicella, 18 anni, e di Fingo, 16 anni. Ma tutte sono state grandi protagoniste.

Il traguardo raggiunto è andato ben oltre le più rosee aspettative: a Pescara, se c’è una squadra di basket che vince, quella è la Polisportiva Yale Asd. E questo è soltanto il primo passo: il prossimo sarà tornare a riempire quei settori giovanili che sono stati la fucina dei grandi talenti arrivati negli anni passati ai più alti livelli.