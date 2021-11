Conto alla rovescia per Vasto-Pescara Basket, match di cartello per un nuovo derby d'Abruzzo (dopo quelli con Chieti e Campli) in programma domenica 21 novembre. Tra i padroni di casa milita l’ex biancazzurro Simas Raupys. Coach Stefano Vanoncini invita a non abbassare la guardia:

“Vasto è una squadra con un roster molto importante e il valore della squadra non è assolutamente in discussione. È una delle compagini più attrezzate per fare bene e per recitare un ruolo da protagonista anche e soprattutto quando il campionato sarà nella sua fase più calda. Per noi sarà un test molto importante e significativo che ci permetterà di valutare quanto stiamo crescendo”.

Staremo a vedere. Le aspettative, d'altronde, sono alte. Palla a due, al PalaBcc di via Conti Ricci 1 a Vasto, alle ore 18. Arbitreranno la gara i signori Luca Martini di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) e Federica Servillo di Termoli (Campobasso).