Tegola Fontecchio, si opera e salta il Preolimpico con l'Italbasket: "Dispiace, sarò il primo tifoso degli Azzurri"

L'allarme ve lo avevamo dato in tempi non sospetti, perchè la notizia era tristemente nell’aria, ma adesso è anche ufficiale: il pescarese Simone Fontecchio salterà il torneo Preolimpico con la Nazionale italiana, competizione fondamentale per consentire all'Italbasket di andare a Parigi 2024. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fontecchio, togliendo ogni dubbio, con un post sul suo profilo Instagram che poi la pagina ufficiale dell'Italbasket su Facebook ha rilanciato per avere una diffusione capillare. L'infortunio che ha tormentato il primo (e finora unico) abruzzese a calcare i campi Nba nella parte finale di questa stagione si è rivelato più complicato di quanto inizialmente previsto, tanto che l'ala ex Utah Jazz (ma ora a Detroit, dove dovrebbe firmare un nuovo contratto milionario) è finito sotto i ferri. Una brutta tegola per il basket tricolore e per il c.t. Pozzecco.

IL POST SUI SOCIAL— Pubblicando una foto dove è comunque sorridente pur avendo il piede sinistro immobilizzato, Ecco quanto scritto da Fontecchio: "In seguito all’infortunio dello scorso 17 marzo al piede sinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione, mi sono sottoposto ieri ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente.

L’intervento è andato bene e sono già in via di guarigione.

Purtroppo questo comporterà la mia assenza al PreOlimpico di questa estate in Portorico.

Rinunciare alla nazionale è per me un grande dispiacere, sarei voluto scendere in campo e rappresentare la maglia azzurra anche quest’anno, specialmente con un obiettivo così importante come l’Olimpiade. Ci tengo a ringraziare Detroit e la Nazionale che mi sono stati di enorme supporto in questo momento. Come sempre sarò il primo tifoso dei ragazzi e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni e allo staff.

Vi abbraccio

Simo"