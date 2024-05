Nba sempre più pazza per Simone Fontecchio: pronto un contratto milionario per il pescarese!

Preolimpico a rischio con l'Italia, ma a rischio non c'è il suo futuro Nba. Simone Fontecchio da Pescara continuerà la sua avventura Usa anche nei prossimi anni, non ci sarà ritorno anticipato in Europa. Anzi, resterà nella Lega dei Marziani per diventare una sorta di...Paperon de' Paperoni per il basket tricolore. Almeno a giudicare dalle ultime indiscrezioni raccolte....

Partecipando al podcast HoopsHype con Michael Scotto, infatti, il notissimo esperto di basket James L. Edwards III di The Athletic ha detto di prevedere che, dei free agent degni di nota che i Detroit Pistons (attuale squadre del cestista pescarese, arrivato via trade dagli Utah Jazz) hanno in questa offseason, il solo Simone Fontecchio sarà trattenuto.

Sarà lui il perno della ricostruzione dei Bad Boys di Detroit. Edwards si è infatti detto convinto che ciò accadadrà a breve, mettendo le probabilità addirittura al 100%. La fonte è autorevole e ben informata ed Edwards stessiopensa anche che Fontecchio riceverà un contratto quadriennale del valore di 56-68 milioni di dollari come restricted free agent. L'ala piccola abruzzese aveva dichiarato, qualche giorno fa che si aspettava di restare ai Pistons, ma adesso deve recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto ai box a fine stagione e che mette in pericolo il fondamentale preolimpico con la canotta azzurra