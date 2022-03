Amatori, sono 15: al PalaElettra cade anche Termoli 76-69

L'Amatori raddrizza una serata nata male e porta a casa la gemma numero 15 della gioielleria biancorossa 2021-22. Contro Termoli finisce 76-69 una serata che aveva visto Kordis e soci andare sotto anche di 17 lunghezze, ma che al suo epilogo certifica il +6 in classifica sulla seconda, che ha anche disputato una gara in più (quella che l'Amatori recupererà domenica alle 18 al PalaElettra contro Magic).

La gara. Serroni è in lista solo per onor di firma e coach Renato Castorina conferma l'ormai collaudato starting five per iniziare le ostilità (Di Salvia, Kordis, Mazzarese, Pichi, Dondur). Nel primo minuto di gara una penetrazione di Kordis, che poi si ripete in arresto e tiro, e una stoppata di Dondur consentono di muovere il punteggio ad una Amatori partita assai contratta. La manovra biancorossa non è infatti fluida e gli errori dall'arco e i possessi banalmente sciupati non permettono un break deciso. Termoli, sorniona, difende duro e attacca con precisione, prendendo il comando del risultato e portando il +5 subito conquistato al giro di boa del tempino. Coach Castorina chiama allora il primo minuto di sospensione, ma la truppa non sembra destarsi. Sono tante, troppe le palle perse e Termoli ne approfitta, allungando sul 13-4. Il parziale si chiude con gli ospiti, che si erano portati avanti anche di 10 lunghezze, a condurre per 19-10. Ad inizio secondo quarto la squadra è anche sfortunata, ma di certo sembra essere stanca e poco lucida contro un quintetto ospite desideroso di sgambettare la capolista. Le imprecisioni al tiro si moltiplicano e Termoli mantiene costante il +11 arrivato nella prima azione del tempino. La panchina pescarese ruota gli uomini cercando energie e freschezza, ma, trascinati da Fredes e Luzza già in doppia cifra, la squadra di coach Del Vecchio vola sull'inaspettato +17. Più accesa, aggressiva, concentrata e grintosa la squadra ospite, a rimbalzo e negli altri fondamentali: vantaggio, insomma, tanto cospicuo quanto meritato. Cuore, orgoglio e talento però non mancano all'Amatori che con un parziale di prepotenza si porta all'intervallo sotto appena di 5 punti (32-37). Le chiavi della rimonta? Una ritrovata intensità, la zona e una ricerca più continua e produttiva di capitan Dondur (14 punti per lui dopo 20'): le fiammate biancorosse valgono il break di 14-2 negli ultimi 3' prima di archiviare metà match.

L'Amatori riprende nel terzo quarto alternando cose buone ad altre meno. I ritmi restano alti, a tratti forsennati, e Mazzarese e soci provano a sfruttare la propria maggiore fisicità. Un coast to coast di Di Salvia strappa applausi a scena aperta, ma da 3 e dalla lunetta le percentuali Amatori restano bassissime e Termoli mantiene il muso avanti anche dopo 5' di frazione. Ma per poco: trascinati da Di Salvia e Dondur (23 punti a fine terzo quarto), i biancorossi prima pareggiano e poi mettono la freccia (43-41). Inizia una lotta a punto a punto, ma ora i padroni di casa sono più reattivi e conquistano più secondi possessi. Quando Pichi inizia a sfoggiare le specialità della casa, ovvero rimbalzi e stoppate, il più 8 si materializza all'orizzonte. L'ultimo tempo regolamentare si apre sul 57-49 ed è altrettanto combattuto quanto i precedenti. L'Amatori prova subito ad ampliare il gap, ma sciupa almeno tre possessi buoni dando nuova linfa alle speranze ospiti di rimettersi in gioco. I biancorossi regalano anche del bel basket, ma a sprazzi, e perdono a 6'20" dalla fine Mazzarese per 5 falli a punteggio ancora in bilico. Termoli ci crede e fa sentire il fiato sul collo alla battistrada del torneo, avvicinandosi in modo minaccioso a 3' dalla sirena (67-63). Ma un gioco da 3 e una tripla di Pichi in rapida successione tengono a bada i volitivi molisani, prima che il cronometro faccia il suo corso per certificare la quindicesima meraviglia Amatori. Finisce 76-69, per la gioia del popolo biancorosso.

Il tabellino

Amatori Pescara - Air Termoli 76-69

Progressivi: 10-19, 32-37, 57-49,

Amatori Pescara: Di Salvia 9, Kordis 18, Mazzarese 7, Pichi 9, Dondur 26, Schiavoni, Di Donato 3, Peres 1, Martinelli, Pietrantoni ne, Silveri ne, Serroni ne. All. Castorina Vice Di Iorio Ass. Di Nardo

Air Termoli: Marinaro 9, Marcone, Fredes 12, Luzza 13, Suriano 9, Bantsevich 10, Zacchigna 9, Palumbo, Del Grande 3, Hulsen 4. All. Del Vecchio

Arbitri: Mignogna e Di Tommaso