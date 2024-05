Allarme Fontecchio, Preolimpico a rischio: anche il c.t. Pozzecco è preoccupato

Mentre il mercato Nba già impazza e nei pronostici c'è per lui un contratto milionario già pronto, per Simone Fontecchio non sono giorni facili. C'è da smaltire l'infortunio che ne ha penalizzato la parte finale di stagione in maglia Detroit Pistons, squadra che vorrebbe tenerlo in organico anche nella prossima stagione (l'impressione è che i Pistons possano presto offrirgli un prolungamento) dopo averlo prelevato via trade dagli Utha Jazz, e con il Preolimpico ormai distante meno di due mesi c'è preoccupazione. Fontecchio da Pescara risponderà presente? O sarà costretto a dare forfait?

La seconda annata Nba di Fontecchio, autore di ottime prestazioni soprattutto dopo il suo passaggio da Utah a Detroit avvenuto a inizio febbraio, si è di fatto chiusa con un mese di anticipo rispetto al termine della regular season per un infortunio che sembrava banale ma che sta richiedendo più tempo del previsto per risolversi. Anche il c.t. Gianmarco Pozzecco, per tutti "Il Poz", si è detto preoccupato sulle condizioni del fuoriclasse pescarese nella sua ultima uscita pubblica ai microfoni di Sky Sport. "Simone purtroppo non ha di fatto giocato il finale di stagione NBA per via dell'infortunio che l'ha colpito" ha esordito Pozzecco in tv qualche giorno fa, "ed è un peccato perché stava giocando in maniera fantastica. Ora la prima cosa che dobbiamo fare è dare una valutazione precisa del suo infortunio non appena rientrerà a breve in Italia". Nelle ultime manifestazioni internazionali dell'Italbasket proprio Fontecchio è stato il grande protagonista tra gli Azzurri e non averlo a disposizione al Preolimpico farebbe inevitabilmente partire la Nazionale con un grosso handicap. Al Preolimpico che coinvolgerà l'Italia, in programma tra il 2 e il 7 luglio prossimi a Porto Rico, mancano ormai meno di due mesi e la corsa contro il tempo per avere Fontecchio, non solo abile ed arruolabile ma nelle condizioni fisiche in grado di fargli fare la differenza, è già scattata.