Si chiude con una vittoria la regular season per la Pescara Basket: Lanciano battuto 67-61

Si chiude con un trionfo la regular season per la Pescara Basket: l'Unibasket Lanciano, infatti, è stato battuto 67-61 al termine della partita del campionato di Serie C Gold disputata ieri al PalaBeOne. In particolare, i padroni di casa hanno trovato l’allungo decisivo solamente negli ultimi istanti di gara. In avvio di match si sbaglia molto, con l’Unibasket che però parte meglio ed allunga fino al 12-20 grazie ad un paio di conclusioni pesanti di Ucci e Muffa, prima che un canestro di Di Diomede chiuda la prima frazione sul 14-20. Pian piano i ragazzi di Vanoncini crescono e riescono ad avere la meglio sui frentani, fino ad arrivare al definitivo punteggio di 67-61.

È dunque una vittoria decisamente importante per la Pescara Basket, ma non è finita qui. Adesso, per la posizione definitiva in graduatoria, sarà infatti necessario attendere ancora i recuperi che verranno disputati nella prossima settimana, con i biancazzurri che oscillano tra la seconda e la terza posizione: tutto dipenderà dal risultato di Isernia sul campo della Teate Basket Chieti, con l'eventuale successo dei molisani che li proietterebbe al secondo posto a discapito proprio di Capitanelli e compagni in virtù del vantaggio nel doppio confronto. Staremo a vedere.

Tabellino

PESCARA BASKET-UNIBASKET LANCIANO 67-61 (14-20; 24-29; 43-50)

PESCARA: Testa n.e., Di Diomede 12, Masciopinto 6, Pucci 11, Del Principe n.e., Capitanelli 14, Perella, Del Sole 2, Seye n.e., Fasciocco 13, Traorè n.e., Grosso 9. Coach. Vanoncini.

LANCIANO: Muffa 4, Kadjividi 4, Balilli 3, Cesarino n.e., Cissè 2, Maralossou 6, Munjic 19, Ucci 3, Lakic 10, Comollo 10, Kamatè, Di Fonzo n.e.. Coach: Di Tommaso.

Arbitri: Marianetti di San Giovanni Teatino (Chieti) e Servillo di Termoli (Campobasso).

Falli tecnici alla panchina dell’Unibasket Lanciano al 22', a Pucci al 29'.