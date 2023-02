Serie B: Il Pescara Basket ospita Teramo per il primo derby di ritorno

Primo derby di ritorno per il Pescara Basket. I ragazzi di coach Cova andranno a far visita alla Tasp Teramo.

La squadra di coach Gabrielli rispetto al girone d'andata ha apportato un paio di cambi al roster; il primo è nel ruolo di playmaker, per il quale è arrivato Giorgio Galipò classe ‘99, lo scorso anno sempre in serie B a Montegranaro, giocatore che gioca più per la squadra che per se stesso, visti i 5 assist di media a partita, con i quali innesca le due guardie al momento migliori marcatori del roster teramano Lorenzo Calbini e Sebastiano Perin. Calbini, classe 2002, sta migliorando nel corso della stagione mentre Perin è un punto di riferimento per l'attacco della squadra di Gabrielli.

In posizione di ala forte c’è Luigi Cianci che ha conquistato un posto da titolare. Sicuramente il tiro dalla media e le sue abilità difensive gli stanno permettendo di conquistare domenica dopo domenica diversi minuti in campo. Nel ruolo di 5 c’è Alessandro Vigori, autentico totem dell'area biancorossa.

Dalla panchina hanno minuti Mattia Sacchi, Arcangelo Guastamacchia per cambiare gli esterni. Il secondo nuovo arrivo del mercato di riparazione Federico Casoni, ala grande di 2 metri che riesce ad abbinare alla sua struttura fisica anche una buona reattività per poter giocare sia fronte che spalle a canestro.

Il cambio del lungo è il capitano Emidio Di Donato, rientrato da poche settimane da un lungo infortunio che l'ha costretto a stare fermo per parecchio tempo.

Il match si preannuncia adrenalinico, entusiasmante, coinvolgente. Nella partita d’andata Pescara ha agguantato la vittoria ai supplementari e tiene in memoria quel risultato per raccogliere motivazione e per elaborare tutta l’esperienza fatta sui campi in questi mesi di avventura in B.

Tifo e affetto dei tanti sostenitori accompagneranno Pescara a Teramo e saranno il giusto corollario ad una prova nella quale i ragazzi di coach Cova daranno il tutto per tutto, come e più di sempre.