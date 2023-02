Serie B: Il Pescara basket ospita Corato per tornare alla vittoria

Per la quarta giornata di ritorno Pescara Basket ospiterà Basket Corato, squadra molto diversa da quella incontrata nel girone d'andata che ha visto i ragazzi di Coach Cova vincere la prima partita in trasferta.

Il coach che ha sostituito in corso Verile è Giovanni Putignano, esperto e già militante in diverse categorie, che può annoverare nel suo palmares diverse promozioni nei campionati seniores dalla serie C alla serie B. Ha allenato principalmente in Puglia con parentesi a Campli ed a Scafati.

Il playmaker è l'idolo di casa Mauro Stella, giocatore dal talento puro, che, nonostante l'età avanzi, continua ad essere sempre molto competitivo all'interno del campo di gioco.

Le due guardie sono due new entry rispetto al girone d'andata: Giovanni Gambarota e Lazar Trunic. Il primo gioca da diversi anni in queste categorie. Giocatore combo, può alternarsi sia nello spot di play che di guardia. Lazar, classe 2000, figlio del coach Nenad, ex grande giocatore anche di squadre italiane come Livorno e Udine e nello staff tecnico della nazionale serba. Giocatore proveniente dal vivaio della Vanoli Cremona dotato di gran talento con una buona struttura fisica, si è fatto subito notare non appena arrivato a Corato dando un grande supporto per le vittorie della squadra coratina.

Nel ruolo di ala grande è rimasto Francesco Infante, autentico totem della categoria supportato dall'arrivo di Boev Ilia, classe 2001, centro di 208 cm, che aveva cominciato la stagione a Chieti in A2, proveniente dal vivaio della Pallacanestro Cantù. Giocatore molto atletico dotato di grande verticalità e con un ottimo senso del rimbalzo in attacco.

Dalla panchina, inoltre, coach Putignano può sempre contare sull'esperienza di Pasquale Battaglia per cambiare gli spot di 1 e 2, l'energia di Idiaru Efe ed i centimetri di Giorgio Artioli.

Un’avversaria di spessore che impegnerà Pescara non poco, ma che potrebbe essere un trampolino di rilancio per una prestazione di valore, proprio quella che serve per riprendere le fila del Campionato nel migliore dei modi e per regalare ancora tanto entusiasmo a tifosi, appassionati, affezionati.