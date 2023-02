Serie B: Niente impresa per il Pescara basket. Cassino vince e porta a casa i due punti

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Non riesce l'impresa al Pescara Basket sul campo della Virtus Cassino. Gli abruzzesi reggono dsue quarti prima di crollare sotto i colpi dei padroni di casa.

Partita mai in discussione con Cassino che tiene sempre in mano il controllo della gara sin dalla palla a due. Pescara prova a rimanere in partita, sopratutto nel primo tempo. Nella ripresa però, un po’ di errori e le rotazioni ridotte, anche a causa dei 5 falli di Del Prete e Masciopinto, hanno permesso alla Virtus di allungare definitivamente.

BPC Virtus Cassino - Pescara Bk 2.0 92-60 (27-23, 19-12, 25-12, 21-13)

BPC Virtus Cassino: Lazar Kekovic 22 (6/14, 1/4), Michael Teghini 19 (2/4, 3/3), Jakov Milosevic 13 (6/8, 0/3), Flavio Gay 11 (2/4, 1/3), Kevin Brigato 11 (3/3, 1/3), Davide Frizzarin 4 (1/3, 0/0), Filippo Arrighini 3 (1/1, 0/0), Marco Gambelli 3 (0/1, 1/1), Matteo De leone 2 (1/1, 0/0), Alessio Truglio 2 (1/3, 0/2), Michele Pacitto 2 (1/1, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 27 - Rimbalzi: 38 7 + 31 (Jakov Milosevic 10) - Assist: 15 (Lazar Kekovic 4)

Pescara Bk 2.0: Andrea Capitanelli 21 (4/8, 3/10), Loris Masciopinto 14 (4/4, 2/6), Leonardo Del sole 8 (2/6, 1/2), Domenico Fasciocco 7 (2/7, 1/3), Alberto Del prete 4 (1/1, 0/1), Manolo Perella 3 (1/4, 0/1), Davide Pucci 2 (0/1, 0/1), Baye Modo seye 1 (0/2, 0/0), Simone Campoli 0 (0/0, 0/0), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Seraphin Kadijvidi boussoukna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 20 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Andrea Capitanelli 10) - Assist: 6 (Andrea Capitanelli, Domenico Fasciocco 3)