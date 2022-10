Serie B: Il Pescara basket conquista la prima vittoria stagionale

Squadra in casa

Il Pescara basket festeggia la prima vittoria in Serie B. Non poteva essere più bella perchè arriva in casa e nel derby d’Abruzzo contro il Teramo a spicchi.

Partita molto combattuta giocata punto a punto sin dalla palla a due. Decisiva la difesa pescarese nel quarto periodo quando entrambi gli attacchi facevano molta fatica. Grande prova di Maralossou top scorer con 26 punti realizzate.

Pescara Bk 2.0 - Teramo a Spicchi 2K20 72-69 (15-17, 9-11, 20-16, 17-17, 11-8)

Pescara Bk 2.0: Constantin Maralossou 26 (5/12, 4/10), Leonardo Del sole 10 (3/7, 0/1), Domenico Fasciocco 10 (2/5, 2/6), Andrea Capitanelli 7 (2/3, 1/5), Andrea Grosso 7 (3/5, 0/2), Davide Pucci 6 (2/7, 0/4), Baye Modo seye 4 (0/2, 0/1), Loris Masciopinto 2 (1/5, 0/1), Manolo Perella 0 (0/0, 0/0), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Simone Campoli 0 (0/0, 0/0), Alberto Del prete 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 46 16 + 30 (Leonardo Del sole 13) - Assist: 12 (Andrea Capitanelli 4)

Teramo a Spicchi 2K20: Lorenzo Calbini 15 (5/8, 1/2), Sebastiano Perin 14 (3/5, 1/6), Amar Balic 11 (2/11, 1/5), Alessandro Vigori 11 (3/6, 0/2), Luigi Cianci 7 (3/3, 0/1), Arcangelo Guastamacchia 5 (1/2, 0/1), Mattia Sacchi 4 (1/1, 0/1), Ettore Semprini cesari 2 (1/4, 0/0), Emidio Di donato 0 (0/4, 0/3), Alessandro Di febo 0 (0/0, 0/0), Stefano Ferri 0 (0/0, 0/0), Simone Mora 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Alessandro Vigori 9) - Assist: 10 (Amar Balic 4)