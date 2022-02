Tamponi Pescara Basket: 5 elementi del gruppo squadra si negativizzano, ma c'è ancora un positivo

La Pescara Basket ha fatto sapere quali sono i risultati dei tamponi effettuati all'interno del gruppo squadra nelle ultime ore, più precisamente nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 febbraio: secondo quanto riferito dalla società biancazzurra, cinque elementi si sono negativizzati, facendo di conseguenza scendere a uno il numero dei positivi. I cinque atleti guariti dal Covid stanno già seguendo il percorso di rito per ottenere il cosiddetto "return to play", che consentirà loro di tornare a disposizione in tempi brevi.

Proprio a causa del coronavirus, i biancazzurri erano stati costretti a spostare i due incontri che erano in programma nello scorso weekend. Quello del 13 febbraio contro il Vasto Basket, valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold, è stato ufficialmente rinviato a giovedì 3 marzo, mentre il match di Serie C Silver che si sarebbe dovuto disputare il 12 febbraio sul campo dell’Atri Basket School è slittato a giovedì 10 marzo.

Lo spostamento si era reso necessario "a causa dei numerosi casi di positività al virus Covid-19 emersi nel gruppo squadra durante i controlli dei giorni scorsi che hanno decimato l’organico biancazzurro, tanto da non riuscire ad avere il numero minimo di atleti convocabili, anche con la nuova normativa della Fip sui rinvii", aveva spiegato la Pescara Basket. Prima ancora, erano slittate anche le gare di Serie C Gold del 6 febbraio in casa della Farnese Pallacanestro Campli e di Serie C Silver in programma tra le mura amiche il 5 febbraio con il Roseto Basket 20.20, nonché le partite della formazione Under 19 d'Eccellenza, dell'Under 15 d'Eccellenza e dell'Under 14 Elite.

Intanto ieri sono ripresi gli allenamenti in casa Pescara Basket in vista del ritorno in campo previsto contro l'Air Basket Termoli al palasport di via Elettra. I ragazzi di coach Vanoncini stanno cercando un nuovo equilibrio dopo l'abbandono di Matteo Caridà. Con lui, infatti, è andata via quella che fino a questo momento era stata la principale opzione offensiva, oltre che miglior realizzatore della squadra. Tuttavia, pian piano, Capitanelli e soci stanno riuscendo a trovare la quadra.