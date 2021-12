Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Dopo due trasferte consecutive la Pescara Basket torna tra le mura amiche: arriva il Nuovo Basket Aquilano. Palla a due, al palasport di via Elettra, domenica 5 dicembre alle ore 18. Arbitreranno i signori Luca Martini di Mosciano Sant’Angelo e Giovanni Di Lello di Roseto degli Abruzzi.

“Il Nuovo Basket Aquilano probabilmente è la squadra che ha sorpreso di più in questo inizio di campionato – ha dichiarato coach Vanoncini in sede di presentazione dell’incontro – avendo fatto vedere un gioco molto frizzante, con grande fiducia nel tiro da fuori e nell’uno contro uno. È una squadra ben allenata, con tanti buoni giocatori e con dei punti di forza importanti riconoscibili in campo”.

Poi il tecnico biancazzurro conclude: “Giocano una pallacanestro basandosi sul ritmo e quindi giocare contro di loro è molto difficile, in quanto sfidarli sul loro terreno dal punto di vista dello stile di gioco può essere molto complicato. Vediamo se saremo in grado di impedirgli di mettere in pratica i loro punti di forza, sviluppando contestualmente i nostri”.