Serie B: Il Pescara basket in trasferta a Monopoli per tornare al successo

Turno infrasettimanale che impegna la Pescara Basket nel difficile campo di Monopoli. Mercoledì 7 Dicembre l’agonismo si prospetta alle stelle.

La formazione allenata da coach Salvemini non ha raccolto, finora, quanto avrebbe potuto per il buon lavoro svolto nelle partite disputate. Attualmente Monopoli ha un record di 3 vinte e 7 perse, molte delle quali, però, con scarti inferiori ai 10 punti ed il secondo attacco del girone D; non sarà infatti una partita semplice quella che attende i ragazzi di coach Cova.

Il punto di riferimento per la compagine monopolitana è il play Ballabio Riccardo classe ’98, che viaggia a 17 punti di media, gli altri due esterni sono Ingrosso Federico e Bastone Nicola, insieme danno un bel mix di pericolosità tra la lunga distanza ed il post basso. Ancora il numero 4, Bastone Nicola, veterano della squadra che mai fa mancare il suo apporto di energia vicino a canestro né di esperienza nei momenti difficili dei match.

Vicino a canestro il lungo è Ragusa Jacopo (classe 2000), che ha avuto modo negli ultimi anni di fare esperienze importanti ed che oggi è un punto di riferimento per il quintetto di coach Salvemini.

Dalla panchina il cambio del play è Tartamella Luciano, classe 2002, proveniente dalle giovanili della pallacanestro Trapani, società militante nel Campionato di A2; Moretti Gioele, che insieme a Cusenza rappresentano i veterani della squadra ed il cambio dei lunghi, Annese Matteo.

Entrambe le squadre hanno voglia di riscatto e per strappare quei due punti di ripartenza daranno il tutto per tutto. Partita accesa e di alto livello, tensione adrenalina, concentrazione, non manca niente ad una partita che promette faville e regalerà senz’altro uno spettacolo ricco di emozioni esplosive.