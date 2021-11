Pescara Basket pronta alla sfida con Chieti, Vanoncini: “Affronteremo la gara con attenzione ed entusiasmo”

Dopo essersi imposta sul campo dell’Unibasket Lanciano, la Pescara Basket torna di scena domenica 7 novembre tra le mura amiche del palasport di via Elettra, ricevendo la visita del Magic Basket Chieti per la quarta giornata del campionato di Serie C Gold. La squadra teatina è ancora imbattuta in questa stagione, ed è per questo che coach Vanoncini non si fida: “Incontriamo una squadra che indubbiamente può essere considerata una delle favorite di questo campionato. Una squadra di grande valore, con giocatori esperti, fisicamente molto forti e che hanno già dimostrato in queste prime 3 giornate di aver raggiunto un ottimo livello di affiatamento”.

“Sarà un test molto impegnativo – conclude il tecnico biancazzurro – che affronteremo con grande attenzione ma anche con grande entusiasmo perché misurarsi con squadre così forti deve essere sempre uno stimolo per migliorare e per tirare fuori il meglio da noi stessi”.

Palla a due alle ore 18, agli ordini dei signori Pratola di Francavilla al Mare e Martini di Mosciano Sant’Angelo.? Prezzo unico del biglietto 5 euro (ingresso gratuito per tutti i tesserati della Pescara Basket e fino a 16 anni), con obbligo di presentare il Green Pass all’ingresso. La biglietteria aprirà alle ore 17.