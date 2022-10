Serie B: Il Pescara basket in cerca di riscatto nella prima al PalaElettra

Obiettivo riscatto per il Pescara basket. Gli abruzzesi, dopo la sconfitta nella prima giornata, vogliono regalarsi la prima gioia stagionale davanti ai propri tifosi.

Al PalaElettra arriva la JuveCaserta 2021 per l'incontro valevole per la seconda giornata di Serie B. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nel primo match della stagione e vogliono subito provare a riscattarsi. Pescara potrà contare sull'apporto del proprio pubblico chiamato a rispondere a gran voce per sostenere Pucci e compagni.

Appuntamento domenica 9 ottobre, palla a due alle 18.00.