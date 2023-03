Pescara basket: Ottima settimana per le giovanili abruzzesi

Una settimana di successi per le giovanili del Pescara Basket. Sia l'Under 15 che l'Under 13 hanno portato a casa due vittorie.

I ragazzi dell'Under13 riescono a portare a casa anche l'ultima di campionato contro l' amatori Pescara vincendo di 8 punti. Una bella vittoria, un derby che da tante soddisfazioni al Coach Cinquegrana e ai ragazzi. E con questa partita è finita la prima fase del campionato.

E' terminata anhe la fase O dell'Under15 con una bella vittoria contro una squadra davvero competitiva come il nuovo basket Aquilano.

Di seguito i risultati della fase O chiusa in seconda posizione dietro al Roseto, partita persa di un solo punto:

1 • Pescara Basket 78 Vs Gio Basket Ortona 48

2 • Asd Fides Roseto Basket 78 Vs Pescara Basket 77

3 • Pescara Basket 100 Vs Asd Chieti Basket 60

4 • Nuovo Basket Aquilano 63 Vs Pescara Basket 76

