Pescara Basket ospita la Farnese Pallacanestro Campli: la presentazione della gara

La Pescara Basket ospita la Farnese Pallacanestro Campli. Palla a due, al Palasport di via Elettra, domenica 14 novembre alle ore 18, agli ordini dei signori Palmiro Pisetta di Roseto degli Abruzzi e Andrea Ferraioli di Teramo.

“Non dobbiamo assolutamente cancellare il ricordo della gara di pre stagione al Memorial Chicco Zorzi – afferma coach Vanoncini – in quanto siamo stati messi sotto. Campli è dotata di talento importante in alcuni giocatori e quindi anche con loro sarà necessaria una prova difensiva superlativa per limitarli”.