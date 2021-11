Quarta vittoria consecutiva per la Pescara Basket: battuta anche la Farnese Pallacanestro Campli

Continua la striscia positiva di vittorie per la Pescara Basket, che ha battuto nettamente per 75-46 la Farnese Pallacanestro Campli portando a casa il quarto successivo consecutivo e con otto punti in classifica si trova nel gruppetto delle squadre al secondo posto e all'inseguimento della vetta.

L’avvio di gara è favorevole ai biancazzurri, che si portano sul 13-4 dopo sette minuti, ma gli ospiti, grazie ad un buon finale di frazione di Sabeckis riescono a ridurre il margine ed a chiudere sul 17-13 il quarto inaugurale. Nella prima parte del secondo periodo i padroni di casa guidano sempre il gioco ma il Campli riesce a rimanere in partita prima che i canestri di Caridà e Di Diomede consentissero un nuovo allungo sul 34-23 al 18’, per poi rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 36-26.

La ripresa si apre con tre triple di Capitanelli ed i canestri di Fasciocco e Del Sole che allungano decisamente il divario nel punteggio: 49-28 al 25’ minuto, con gli ospiti che accusano decisamente il colpo e non riescono a reagire.

hiusa la terza frazione sul 54-36, i ragazzi di coach Vanoncini gestiscono comodamente gli ultimi dieci minuti, toccando il massimo vantaggio sul 69-42 al 34’ minuto, con il tecnico biancazzurro che fa entrare in campo anche Del Principe Traorè e Seye. Ora due trasferte consecutive attendono i biancazzurri a partire dal match in programma domenica 21 novembre sul terreno di gioco del Vasto Basket dell’ex Simas Raupys.

PESCARA BASKET - FARNESE PALLACANESTRO CAMPLI 75-46 (17-13; 36-26; 54-36)

PESCARA: Caridà 10, Di Diomede 14, Masciopinto 8, Pucci 6, Del Principe 6, Perella n.e., Capitanelli 15, Del Sole 8, Seye, Fasciocco 7, Traorè, Grosso 2. Coach: Vanoncini.

CAMPLI: Chiodi 8, Nyonse 5, Sabeckis 12, Massotti, Scortica 10, Padovano n.e., Unechenskyi 4, Dakraoui, Di Luca 9. Coach: Tempera.

Arbitri: Pisetta di Roseto degli Abruzzi (TE) e Ferraioli di Teramo.

Fallo antisportivo a Nyonse al 3’ minuto