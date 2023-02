Serie B: Il Pescara basket cerca l'impresa sul difficile campo di Cassino

La compagine allenata da coach Russo è difatti in un ottimo momento di forma, prima della sconfitta di domenica scorsa a Roseto veniva da una serie positiva di 4 vittorie tra cui spiccavano le due vittorie in trasferta in quel di Salerno e Taranto seguite dalle vittorie in casa con Monopoli ed Avellino. A differenza della partita di andata, coach Russo ha avuto la possibilità di inserire Janko Cepic, ala-pivot del ‘99 di 201 cm che, nonostante la giovane età, ha già maturato importanti esperienze nel campionato di A2.

Prima di approdare a Cassino infatti Cepic giocava a San Severo, nel girone Rosso di A2, con 17 minuti di media in 14 partite. Il suo inserimento va ad impreziosire un roster già molto competitivo e fisico, essendo già la migliore squadra per rimbalzi presi a partita di tutto il girone (40).

Le punte di diamante sono indubbiamente l'esterno Flavio Gay e l'ala pivot Lazar Kekovic. Entrambi guidano la squadra con 16 punti di media a partita e con Gay che predilige le soluzioni dalla lunga distanza, prende circa 10 tiri di media a partita da tre punti. L'altra combo guardia che affianca Gay è Michael Teghini, meno tiratore ma che dà alla squadra un equilibrio soprattutto nella metà campo difensiva. Nello spot di ala piccola c’è Jakov Milosevic, giocatore di grande talento cresciuto molto nel corso del girone d'andata. Vicino a canestro con il suo grande istinto di rimbalzista c'è il confermatissimo Matteo De Leone.

Dalla panchina hanno minuti importanti Alessio Truglio, classe 2004, e Kevin Brigato, cambio degli esterni. Come cambio dei lunghi troviamo il neo arrivo Janko Cepic.

Trasferta impegnativa per Pescara che sta faticando a trovare sul campo riscontro all’impegno profuso in palestra e alla preparazione di strategie e approcci motivazionali. Per Sabato si cerca e ci si attende la migliore prestazione della squadra di Coach Cova, eco di volontà, passione, determinazione e professionalità di tutto il Team di lavoro.