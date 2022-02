Pescara Basket travolgente: netta vittoria interna sull'Air Termoli

È stato un Pescara Basket travolgente quello visto oggi pomeriggio al PalaBeOne di via Elettra: netta vittoria interna sull'Air Termoli, è il primo trionfo del 2022 per i ragazzi di coach Vanoncini, che adesso in virtù di questo risultato si rilanciano in classifica in ottica play off.

È stato un match in equilibrio soltanto nei primi cinque minuti, con i biancazzurri che, scesi in campo senza Di Diomede, hanno preso il comando delle operazioni dalla fine del primo periodo, dilagando poi con il passare del tempo e mandando alla fine ben cinque uomini in doppia cifra.

Ora la squadra tornerà in campo già il prossimo mercoledì 23 febbraio per disputare il recupero della quattordicesima giornata, che è in programma sul terreno di gioco della Farnese Pallacanestro Campli.

Tabellino

PESCARA BASKET-AIR BASKET TERMOLI 84-70 (27-16; 54-28; 69-45)

PESCARA: Testa, Di Diomede n.e., Masciopinto 10, Pucci 19, Del Principe 11, Del Prete, Capitanelli 6, Del Sole 17, Seye, Fasciocco 11, Traorè 2, Grosso 8. Coach: Vanoncini

TERMOLI: Marinaro 8, Del Grande 2, Marcone 7, Palumbo, Hulsen n.e., Fredes 18, Zacchigna 2, Suriano 4, Luzza 22, Bantsevich 7. Coach: Del Vecchio

Arbitri: Martini di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) e Di Lello di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Usciti per cinque falli: Traorè e Capitanelli

Falli tecnici a Suriano al 7' minuto, a Marinaro al 24' minuto ed alla panchina della Pescara Basket al 33'

Falli antisportivi a Fredes al 15' minuto e a Luzza al 22' minuto