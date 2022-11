Serie B: Terza sconfitta consecutiva per il Pescara basket. Al PalaElettra vince la Luiss Roma

Terza sconfitta consecutiva per il Pescara Basket che, al PalaElettra, cade contro la Luiss Roma. I ragazzi di coach Paccariè vincono la quarta gara di fila e rimangono attaccate alla parte nobile della classifica.

Nel match di oggi i capitolini hanno messo in campo una maggior qualità tecnica e di esecuzione rispetto ai padroni di casa, dopo cinque minuti di gioco grazie alla tripla di Fallucca la Luiss ha già preso il largo (7-18). Si mettono in partita anche Perotti e Legnini che segna in striscia cinque punti per il 13-29 al termine della prima frazione.

Pescara cerca di mettersi in ritmo con tiri da tre punti ma al quattordicesimo minuto Fallucca sigla la tripla del +17 (20-37). I biancoblu di casa piazzano il primo parziale importante di 7 a 0 e tornano sotto di dodici punti con la bomba di Fasciocco. Sul finire di primo tempo la Luiss alza il piede dall’acceleratore e Pescara ne approfitta, si va al riposo sul +8 ospite (37-45) in una partita che sembrava già chiusa.

Si riparte dopo la pausa lunga con la Luiss in controllo poi però, ancora qualche disattenzione difensiva degli ospiti permette ai padroni di casa di arrivare anche a cinque sole lunghezze di distanza: ci pensa Jovovic con un “and one” completato e la bomba di Barbon con la Luiss che torna in doppia cifra di vantaggio (55-65).

Pescara non ha le forze per provare a scalare la montagna, finisce 75-88 per la Luiss.

Pescara Bk 2.0 - Luiss Roma 79-88 (13-29, 24-16, 20-20, 22-23)

Pescara Bk 2.0: Leonardo Del sole 25 (10/14, 1/4), Andrea Capitanelli 14 (4/5, 1/2), Domenico Fasciocco 11 (1/4, 3/9), Andrea Grosso 9 (2/4, 0/1), Constantin Maralossou 8 (2/7, 1/3), Loris Masciopinto 6 (0/2, 2/4), Baye Modo seye 4 (1/2, 0/0), Alberto Del prete 2 (1/1, 0/3), Davide Pucci 0 (0/0, 0/2), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 35 13 + 22 (Andrea Grosso 10) - Assist: 26 (Andrea Capitanelli 7)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 24 (8/9, 2/4), Matteo Fallucca 16 (1/6, 4/8), Marco Legnini 14 (3/4, 2/5), Riccardo Murri 11 (5/8, 0/3), Matija Jovovic 9 (4/5, 0/0), Alessandro Perotti 6 (3/3, 0/0), Cesare Barbon 4 (0/1, 1/4), Davide Tolino 3 (1/3, 0/0), Giorgio Di bonaventura 1 (0/3, 0/1), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Marco Pasqualin, Marco Legnini 7) - Assist: 15 (Marco Pasqualin, Riccardo Murri, Giorgio Di bonaventura 3)