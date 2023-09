Le cugine pescaresi del basket mettono già nel mirino il primo, storico derby di Serie B

Pescara Basket ed Amatori si apprestano ad iniziare la propria avventura in Serie B Interregionale. I blu, appena retrocessi, e i biancorossi, appena promossi, sono inseriti nello stesso girone e torneranno, a seguito della riforma dei campionati, ad affrontarsi dopo un anno di stop, avendo militato in categorie diverse. Gli ultimi 3 incroci, in C Gold, hanno visto fare bottino pieno all'Amatori, che nelle precedenti stagioni si era invece inchinata ai cugini per 5 volte.

Adesso le pescaresi di serie B Interregionale sono al lavoro per preparare la nuova stagione, che scatterà tra poco più di 2 settimane, ma hanno già cerchiato in rosso sul calendario una data precisa, il 2 novembre quando si terrà il primo, storico derby in cadetteria tra le due compagini. Il giorno infrasettimanale (sarà un giovedì) potrebbe penalizzare le presenze sugli spalti, ma alla sesta giornata si spera che si possa giocare al PalaElettra che ora è oggetto di lavori di qualificazione, cosa che sta imponendo ai due team di lavorare in altre sedi (i biancorossi, ad esempio, si allenano a Cepagatti).

Il Pescara del patron Di Censo in estate ha cambiato pelle, varando una linea ancor più verde di quella degli ultimi anni, grazie alla collaborazione con l'Unibasket Lanciano, e affidandosi a coach Luca Cinquegrana, che era il vice di Cova e che dunque è stato promosso a capo allenatore. La pattuglia è giovanissima ma di talento ed avrà due fari: il confermatissimo Andrea Capitanelli, un top player per la categoria, e Dusan Ranitovic, elemento che non ha bisogno di presentazioni. Il reparto lunghi dei blu, che conta anche del gigantesco Seraphin Kadijvidi e di Matteo Pichierri, che negli ultimi anni si è allenato con la serie A2 di Chieti, giocando inoltre in C Gold con la Teate, è reputato dagli addetti ai lavori il migliore sulla carta del girone E. Sugli esterni c'è tanta attesa per il promettentissimo Rubin Stefanov, classe 2005 che è in Italia già da tre anni ed è un figlio d’arte, poiché suo padre è il noto campione macedone Vrbica, e per il playmaker Antonio Matera, che proviene dalla serie A1 dove ha militato nelle fila del Gevi Napoli. E tra i ragazzi provenienti dal Lanciano in molti sono accreditati come le possibili sorprese in positivo del campionato.

Anche i cugini biancorossi del presidente Fabrizio Cicconetti hanno un roster giovane, con 8/10 di elementi under 25, più i senatori Di Donato e Serafini che per la B Interregionale sono da considerarsi veri big. “Le prime sensazioni sono positive”, le parole di coach Alessio Fioravanti, “la formula del torneo ci impone di essere pronti sin da subito, abbiamo il vantaggio di avere in organico 4 giocatori confermati e quindi c'è una base di partenza di gente che già si conosce. Non sono il tipo al quale piace fare pronostici o proclami, quindi non dico che a Natale vorrei essere primo, secondo, terzo, quarto o quinto. Dico solo che sarò contento se saremo entrati ogni giorno in palestra con la voglia di migliorarsi e di lavorare pensando di vincere una partita alla volta. E ovviamente se avremo vinto il maggiore numero possibile di gare. La posizione di classifica, invece, la vedremo quando sarà il momento”

“La stagione nasce sotto buoni auspici”, le parole invece del presidente Fabrizio Cicconetti. “L'anno scorso avevamo un obiettivo chiaro, che era quello di conquistare la promozione, ed abbiamo portato a casa la Serie B Interregionale. Quest'anno è una stagione nella quale non ci danno per favoriti come l'anno scorso, perchè ci sono squadre assai forti tra le marchigiane e danno per molto attrezzata anche il Roseto. Noi affrontiamo il nostro campionato senza paura, giocando partita dopo partita, e sono convinto che anche noi faremo un bel risultato. Non parlo di promozione perchè non è il nostro intento iniziale, che è quello di mantenere la serie, ma ci toglieremo le nostre belle soddisfazioni. La squadra è giovane ma di talento, con due senatori a trainare il gruppo. Uno, Di Donato, è un ritorno a casa, mentre Serafini aveva già fatto rientro in biancorosso ed è sempre uno della famiglia Amatori pur non uscendo dal nostro settore giovanile come Emidio. Il nostro intento è quello di lanciare il più possibile dei giovani per poter fare un programma non legato ad una sola stagione ma per tenere questi ragazzi con noi più a lungo, sperando che al contempo cresca anche la nostra società. L'idea è quella di ambire, nel giro di qualche anno, a fare categorie superiori"