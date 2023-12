Il PalaElettra riapre finalmente i battenti

"Abbiamo riconsegnato il PalaElettra alle società sportive che usufruiscono di questo palazzetto": così il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, in un video pubblicato su Facebook ha dato l'annuncio alla città. Il sindaco ha presenziato al primo allenamento nella struttura dell'Amatori Basket, una delle squadre cittadine che giocano nell'impianto e che è stata costretta ad emigrare (nel suo caso a Cepagatti) per l'inizio della stagione agonistica 2023-24 (l'altra squadra cittadina di pallacanestro, il Pescara Bk, invece, si è allenata ed ha giocato le prime gare ufficiali ad Orsogna), stante i lavori anche nell'attiguo PalaPepe.

La struttura oggi appare totalmente nuova, moderna, efficiente con parquet rigenerato, servizi igienici migliori e impianto di illuminazione a ledtra gli altri interventi eseguiti. "Un intervento di grandissima qualità dopo tanti anni di attesa", le parole di Masci sui social, ", la crescita della nostra città passa anche attraverso il miglioramento e la riqualificazione degli spazi dedicati allo sport".

Il nuovo volto dell'impiantistica sportiva di Pescara ha anche altri capisaldi. "In tre mesi abbiamo investito otto milioni di euro per questo obiettivo primario, tra qualche giorno riconsegneremo alla fruibilità dei nostri atleti anche tutti gli altri impianti ristrutturati, mentre tra qualche mese avremo in città altri due palazzetti, in via Di Girolamo e in via Dalla Chiesa, ex pattinodromo", ha chiuso il sindaco. Tuttavia al momento la struttura del PalaElettra è aperta solo per gli allenamenti tanto che il Pescara Bk giocherà ancora ad Orsogna il match interno di sabato 2 dicembre. L'Amatori, invece, che gioca il giorno successivo, sperava di avere qualche possibilità per il definitivo via libera in tempo utile per disputare la sua partita in città e non a Cepagatti, ma dovrà sostenere il primo impegno di dicembre ancora lontano da casa. Al momento, infatti, non c'è ancora l’omologazione da parte della Federazione.