Trasferta sul campo aquilano per la Pescara Basket

Conto alla rovescia per la trasferta sul campo del Nuovo Basket Aquilano che vedrà impegnata la Pescara Basket domenica 27 febbraio in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Serie C Gold. Palla a due, al Pala Angeli in via Antonetti P C. Sant’Elia 1 a L’Aquila, con fischio d'inizio previsto alle ore 18. Arbitreranno i signori Pisetta Palmiro di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Daniel Di Sabatino di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). Dunque in casa biancazzurra i ritmi sono particolarmente serrati, poiché i ragazzi di coach Vanoncini sono già proiettati verso una gara che si preannuncia insidiosa.

La partita di andata aveva visto imporsi Capitanelli e compagni con una vittoria senza dubbio importante per il morale e la classifica, avendo totalizzato il punteggio di 69-62 al termine di una contesa che era stata comunque piuttosto equilibrata, e nella quale gli ospiti avevano rimontato il 19-10 iniziale della Pescara Basket, mettendo il naso avanti all’intervallo lungo, prima di subire la rimonta e il successivo sorpasso dei padroni di casa, che dal canto loro poi negli istanti conclusivi avevano legittimato il successo finale.

Per quanto riguarda il Nuovo Basket Aquilano, c'è da dire che la giovane compagine guidata da coach Simone Stirpe è in piena bagarre per la conquista dei play off e, al momento, occupa la sesta posizione in graduatoria, in coabitazione con il Magic Basket Chieti a quota 14 punti, frutto di sette vittorie ed altrettante sconfitte, ottenute alla media di 75,1 punti realizzati e 73,4 subiti.

Punto di forza principale della formazione aquilana è di sicuro il lungo argentino classe 1988 Leandro Cecchi, secondo miglior realizzatore del torneo con 21,6 punti di media dietro solo al teatino Stonkus. A supportare il giocatore sudamericano ci sono il pivot classe 2003 Paolo Belmaggio (11,6 punti) e l’esperta guardia Giancarlo Schiavoni (10,8), con l’altro lungo Titas Klevinskas (7,8) ed il playmaker Giulio Antonini (5,0) a completare il quintetto, mentre dalla panchina escono gli esterni Valerio Alessandrini (5,0), Giuseppe Oriente (4,1) e Lorenzo Caldarelli (3,8), le ali Niccolò Nardecchia (3,8), Daniele Aristotile (1,3) e Massimiliano Nardecchia (0,8). Completano l’organico i giovani Tommaso Santomaggio (2,0) e Francesco Tuccella (1,8).