Pescara città del basket, Masci: "Due nuovi impianti oltre alla riqualificazione di quelli già esistenti"

Iniziano lunedì 29 maggio le finali nazionali under 15 di basket, che si terranno tra il Palaelettra e il Palapepe. Nei giorni scorsi, in sede di presentazione dell'evento, il sindaco Carlo Masci ne ha approfittato per fare il punto della situazione sulle strutture sportive della città dedicate alla pallacanestro: "A Pescara abbiamo impianti all'avanguardia che verranno sottoposti a un'opera di restyling, insieme a due nuovi impianti che costruiremo grazie ai fondi Pnrr, uno dei quali in via Di Girolamo, mentre riqualificheremo l'impianto di Zanni realizzando al suo interno una struttura polivalente. La nostra si conferma una città effervescente, esplosiva, dinamica. Pescara è Pescara".

In merito al palazzetto che sorgerà in via Di Girolamo, già da mesi Masci sta evidenziando che la struttura sorgerà su un’area di oltre 9mila metri quadrati, rappresentando un tassello importante per questa amministrazione comunale. I lavori dovrebbero iniziare in estate e durare un anno. "Le ultime strutture sportive erano state realizzate in città circa 23 anni fa, e quindi c'era bisogno di ampliare l'offerta di spazi appositi", ha aggiunto Masci, che poi ha dedicato due parole anche alle finali nazionali under 15 di basket: "Una cosa è la competizione, un'altra è vedere i giovani che crescono attraverso lo sport. Ringrazio il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro e i rappresentanti delle società legate al basket".