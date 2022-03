Scatta a Isernia la fase a orologio della Pescara Basket

Nel campionato di Serie C Gold la Pescara Basket si appresta a cominciare la fase ad orologio sul terreno di gioco della New Fortitudo, in quel di Isernia. Palla a due, al Pala Fraraccio di via Giovanni XXIII snc nel capoluogo pentro, la prossima domenica 27 marzo con fischio d'inizio alle ore 18. Arbitreranno l'incontro, assolutamente da non perdere, i signori Federica Servillo di Termoli (Campobasso) e Cristian Pio Di Bernardo di Campobasso. Scatta dunque l'atteso sprint finale per i ragazzi di coach Vanoncini. E ne vedremo certamente delle belle.

Per quanto riguarda gli avversari, va detto che la squadra molisana, dopo un avvio senza dubbio difficile, ha condotto una grandissima seconda parte di stagione arrivando a conquistare ben otto vittorie nelle ultime dieci giornate, recuperi compresi, che hanno consentito di rimontare fino alla seconda posizione a quota 24 punti, gli stessi di Capitanelli e compagni i quali, tuttavia, si trovano a dover soccombere nel doppio confronto per una sola lunghezza, in virtù della sconfitta per 72-53 del Pala Fraraccio nella gara d’esordio e della vittoria per 77-59 al PalaBeOne, con i biancazzurri che però possono avere un enorme rammarico per aver condotto anche con vantaggi che sfioravano le 30 lunghezze. Peccato.

Dodici vittorie e sei sconfitte, che sono state ottenute alla media di 75,4 punti realizzati e 69,7 subiti, per la compagine guidata da coach Forgione, la quale fa principalmente affidamento su tre ottime punte di diamante come la guardia Daniele Monacelli, miglior realizzatore molisano con 19,6 punti a partita, l’ala bulgara Stanislav Tsonkov ed il pivot lituano Rytis Sasnauskas, che contribuiscono rispettivamente con 18,0 e 12,6 punti. Completano poi il quintetto il playmaker Francesco Compagnoni (8,3) e l’esterno Francesco Cinalli (8,2), mentre dalla panchina escono gli esterni Samuel Cicchetti (1,3), Robert Nigel Fonisto (2,6) e Antonio Visciglio (1,8), l’ala Gabriel Cicchetti (1,8) ed il lungo Dorde Marcetic (2,5), con i giovani Antonio Fraccalvieri, Nicolò Doglio, Domenico Russo e Giuseppe Paravati a completare l’organico. Tra due giorni staremo a vedere.