Serie B: Il Pescara basket lotta ma non basta. Monopoli porta a casa la vittoria

Pescara - Action Now Monopoli

Tabellino partita Pescara - Action Now Monopoli

Action Now Monopoli

Squadra avversaria Action Now Monopoli

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Turno infrasettimanale amaro per il Pescara basket che, sul campo della White Wise Monopoli, si arrende al termine di una gara lottata fino alla fine. Nonostante un buon inizio partita e un ottimo Maralossou, che chiude con 31 punti, i pescaresi tornano a casa a mini vuote ma con la consapevolezza di poter lottare per conquistarsi la permanenza in Serie B.

White Wise Basket Monopoli - Pescara Bk 2.0 78-71 (17-23, 19-17, 21-11, 21-20)

White Wise Basket Monopoli: Riccardo Ballabio 28 (8/13, 3/4), Jacopo Ragusa 14 (7/10, 0/0), Federico Ingrosso 14 (0/6, 4/11), Matteo Annese 10 (1/1, 2/3), Nicola Bastone 7 (2/5, 1/1), Gioele Moretti 3 (0/1, 1/3), Kevin Cusenza 2 (1/4, 0/1), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/1, 0/2), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Jacopo Ragusa, Kevin Cusenza - Assist: 13 (Riccardo Ballabio 4)

Pescara Bk 2.0: Constantin Maralossou 31 (9/13, 4/7), Leonardo Del sole 16 (4/8, 2/4), Davide Pucci 8 (3/7, 0/1), Andrea Capitanelli 6 (2/9, 0/6), Loris Masciopinto 4 (1/1, 0/1), Domenico Fasciocco 2 (1/2, 0/5), Baye Modo seye 2 (1/3, 0/0), Manolo Perella 2 (1/1, 0/0), Seraphin Kadijvidi boussoukna 0 (0/0, 0/0), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Alberto Del prete 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 10 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Andrea Capitanelli 13) - Assist: 11 (Davide Pucci 4)