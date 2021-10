Pescara Basket, successo in rimonta sul campo del Lanciano

Seconda rimonta vincente per la Pescara Basket, che dopo un primo tempo difficoltoso riesce a invertire la rotta nei secondi venti minuti e conquista una importante vittoria sul terreno di gioco dell’Unibasket Lanciano, fin qui imbattuta. Finisce 60-68 per i ragazzi di Vanoncini. Prossimo turno domenica 7 novembre tra le mura amiche del Palasport di via Elettra per un altro derby, stavolta con il Magic Basket Chieti.

Tabellino

UNIBASKET LANCIANO-PESCARA BASKET 60-68 (13-13; 32-23; 49-46)

LANCIANO: Muffa, Kadjividi 7, Balilli 11, Cesarino n.e., Bernabeo n.e., Cissè n.e., Hasanbegovic, Maralossou 9, Munjic 9, Lakic 15, Comollo 9, Kamatè n.r.. Coach: Di Tommaso

PESCARA: Caridà 28, Di Diomede 10, Masciopinto, Pucci, Del Principe n.e., Capitanelli 9, Del Sole 9, Seye n.e., Fasciocco 5, Traorè n.e., Grosso 7. Coach: Vanoncini

Arbitri: Pisetta e Di Lello di Roseto degli Abruzzi (TE)

Falli tecnici alla panchina della Pescara Basket al 24’ minuto ed a Comollo al 33’ minuto.

Fallo antisportivo a Balilli al 38’