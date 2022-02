L'Amatori rinforza il roster: arriva Mazzarese

L'Amatori Pescara 1976 è lieta di annunciare l'ingaggio dell'ala Danilo Mazzarese, classe 1999 che è già a disposizione di coach Renato Castorina.

Atleticamente prestante, tecnicamente e tatticamente dotato di giocate di grande impatto, uomo dedito al servizio della squadra, Danilo in carriera ha avuto già importanti esperienze con Potenza, Francavilla, Bisceglie e Scandone, serie B inclusa, e aumenterà il tasso qualitativo, anche a livello di competitività interna negli allenamenti, del roster biancorosso. Elemento duttile che abbina rapidità e fisicità, in passato, da avversario, Danilo ha incrociato l'Amatori: nella stagione 2018-19, alla quale si riferisce la foto a corredo, ha affrontato i biancorossi quando indossava la canotta dei Lions Bisceglie. All'epoca era considerato tra gli under più apprezzati della cadetteria. Nel team pugliese era entrato a stagione 2018-2019 in corso, ma si è subito imposto. Ha infatti giocato 19 gare (16 di regular season e 3 della serie playoff con Matera) alla media di 9.3 minuti a partita, guadagnandosi spazio crescente strada facendo con grinta e determinazione. Qualità che gli torneranno utili anche qui a Pescara.

Coach Castorina ci presenta così l'ultimo arrivato in casa Amatori: “E' un 3-4 che ci dà la possibilità di essere schierato offensivamente in due ruoli e che è capace difendere sia sugli interni sia sugli esterni. E' un giocatore che ha una buona conoscenza del gioco, pensiamo dunque si possa inserire sicuramente bene nel nostro sistema”.