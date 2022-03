L'Amatori Pescara fa quadrato in vista di un lunghissimo tour de force

Ancora un rinvio per l'Amatori. Su richiesta della società ospite, è stato infatti rinviato l'incontro con il Magic Chieti originariamente previsto in data 27 febbraio al PalaElettra. Il nuovo stop, che renderà fittissimo il calendario biancorosso dal post stracittadina al termine della stagione, ci fornisce l'occasione di fare il punto della situazione in casa Amatori con coach Renato Castorina dopo le due sconfitte consecutive maturate al termine della striscia di 11 vittorie in altrettante partite da inizio stagione.

“Abbiamo sicuramente necessità di ritrovare al meglio Dondur e anche Serroni, che per noi è un giocatore molto importante. Questi giorni li utilizzeremo per il recupero di questi elementi e per completare l'inserimento di Danilo Mazzarese nel nostro roster”, le parole del tecnico, che con la sua truppa aveva ovviamente già iniziato a preparare la sfida al Magic. Dalla prima domenica di marzo in poi, i biancorossi giocheranno praticamente sempre 3 gare in una settimana tra recuperi, fase ad orologio e playoff. Può essere un problema? “Giocare ogni tre giorni sicuramente non sarà facile, dunque sarà ancor più importante recuperare tutti i giocatori nella loro forma migliore. Scendere in campo a distanza ravvicinata, così spesso e con impegni tutti assai importanti per la classifica sia dal punto di vista nervoso sia da quello fisico rende fondamentale avere tutti i giocatori nello stato migliore. Dal punto di vista dello sforzo fisico, possiamo dire che sarà una sorta di playoff anticipato e lunghissimo”.