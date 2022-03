Impresa Pescara Basket, espugnato il terreno di gioco della New Fortitudo Isernia

Impresa della Pescara Basket, che ieri (27 marzo) ha espugnato il terreno di gioco della New Fortitudo Isernia, imponendosi per 66-77 in esterna. In virtù di questo importante risultato, i biancazzurri salgono a quota 26 punti, riprendendosi la seconda posizione in classifica e staccando i diretti concorrenti molisani di due lunghezze. Dal canto suo, la compagine di coach Forgione ha cercato di difendersi come meglio poteva, ma alla fine è stata costretta a capitolare contro un avversario che si è dimostrato nettamente superiore e maggiormente in partita.

Letteralmente scatenato Del Sole, con una sontuosa doppia-doppia da 30 punti e 12 rimbalzi. E pensare che la Pescara Basket aveva affrontato la trasferta molisana con le pesantissime assenze di Capitanelli e Di Diomede, quest’ultimo in panchina solamente per onor di firma, ma grazie ad un'eccellente prestazione di squadra, nella quale va menzionato anche il contributo dei giovanissimi Traorè, partito in quintetto, Del Principe, Perella e Seye, e da un 2-18 messo a segno negli ultimi dieci minuti, i ragazzi di coach Vanoncini sono riusciti a portare a casa un preziosissimo successo. Il prossimo turno li vedrà adesso impegnati domenica 3 aprile, tra le mura amiche del PalaBeOne, contro il Vasto Basket. Non bisognerà abbassare la guardia.

Tabellino

NEW FORTITUDO ISERNIA-PESCARA BASKET 66-77 (30-26; 49-50; 64-59)

ISERNIA: Monacelli 13, Fraccalvieri n.e., Cinalli 15, Compagnoni 7, Marcetic n.e., Sasnauskas 13, Visciglio n.e., Cicchetti G. n.e., Tsonkov 18, Fonisto n.e., Russo, Cicchetti S. n.e. Coach: Forgione.

PESCARA: Testa n.e., Di Diomede n.e., Masciopinto 20, Pucci, Del Principe, Perella, Del Sole 30, Seye, Fasciocco 10, Traorè, Grosso 17. Coach: Vanoncini

Arbitri: Servillo di Termoli (Campobasso) e Di Bernardo di Campobasso.