Netta vittoria a Campli per la Pescara Basket, questa sera (23 febbraio). I biancazzurri hanno voluto mettere immediatamente le cose in chiaro, volando sul 5-18 dopo soli sette minuti grazie alle realizzazioni di Fasciocco, Del Sole e Capitanelli, e chiudendo la prima frazione sull’11-22. La musica non è poi cambiata nei secondi dieci minuti, con Pucci, Del Principe e Traorè che hanno portato gli adriatici sull’11-35 al 15’ minuto, mentre i padroni di casa facevano enorme fatica ad imbastire azioni d’attacco fluide.

Nonostante ciò, Nyonse e compagni hanno avuto una mini reazione sul finire di seconda frazione, anche se le distanze all’intervallo lungo sono state di venti lunghezze sul 19-39. La gara, sostanzialmente, era già decisa, con Capitanelli e compagni che hanno gestisto senza affanni l’ampio margine ed il classe 2004 Seye che si è messo in evidenza realizzando sette punti nel terzo periodo, chiuso sul 33-58.

La Farnese Pallacanestro Campli, già con rotazioni risicatissime, ha nel frattempo perso anche Unechenskyi per infortunio, ma ha comunque lottato su ogni pallone per cercare di limitare il passivo, con coach Vanoncini che dava ampio spazio a tutti i suoi under (ben nove nati dal 2000 in avanti sui dodici a referto), schierando in campo quintetti interamente provenienti dal settore giovanile biancazzurro (negli ultimi tre minuti c’erano in campo solamente Under 19), con il classe 2003 Simone Ciampoli che debuttava in Serie C Gold e Del Prete e Testa che, dopo l’esordio di domenica scorsa, hanno realizzato i loro primi punti, mentre Traorè raggiungeva la doppia cifra.

Il match si è infine chiuso sul 51-74, con la Pescara Basket che è salita quindi a quota diciotto punti. Domenica 27 febbraio si tornerà già in campo per la diciassettesima giornata: ci sarà, infatti, da disputare lo scontro diretto sul terreno di gioco del Nuovo Basket Aquilano.

Tabellino

FARNESE PALLACANESTRO CAMPLI-PESCARA BASKET 51-74 (11-22; 19-39; 33-58)

CAMPLI: Chiodi 4, Nyonse 27, Massotti, Scortica 9, Unechenskyi 2, Acciaio 4, Dakraoui n.e., Di Luca 5. Coach: Tempera.

PESCARA: Testa 2, Masciopinto 6, Pucci 3, Del Principe 7, Ciampoli, Del Prete 2, Capitanelli 9, Del Sole 10, Seye 7, Fasciocco 15, Traorè 10, Grosso. Coach: Vanoncini.

Arbitri: Pratola di Francavilla al Mare (Chieti) e Mignogna di Chieti.