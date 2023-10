Il primo, storico derby pescarese di B potrebbe non giocarsi in città

Il nuovo torneo di Serie B Interregionale, nato in estate dopo la riforma dei campionati Fip, ha già preso il via (delle 5 squadre abruzzesi impegnate, 4 nel Girone E ed 1 nel Girone F della Conference Centro, la sola Amatori Pescara 1976 ha vinto al debutto espugnando il campo del Pisaurum), ma a Pescara tutti hanno cerchiato in rosso una data ben precisa: il 2 novembre.

Il perchè è presto spiegato. Quel giorno, il primo giovedì del mese, si giocherà il primo, storico derby pescarese in Serie B, valido come sesta giornata del campionato 2023-24. Ma per la prima volta dopo gli incroci in C Silver ed in C Gold, la stracittadina di Pescara potrebbe non disputarsi in città. Il PalaElettra, infatti, così come il PalaPepe, al momento è oggetto di lavori di riqualificazione ed ammodernamento, che procedono spediti ma che potrebbero non essere finiti per quella data.

Al momento nel calendario ufficiale diramato dalla Fip il palazzetto indicato come teatro della sfida è quello di Orsogna, dove il Pescara Bk - che il 2 novembre sarà la squadra ospitante - gioca le proprie partite casalinghe in attesa di tornare nell'impianto cittadino (l'Amatori, invece, si allena e gioca a Cepagatti). L'indicazione ovviamente non rappresenta già la certezza che il derby si disputerà fuori città, ma è comunque un indizio (si potrà cambiare la sede dell'incontro) ad indicare che sulla riconsegna dell'impianto dannunziano non c'è al momento certezza. Fonti comunali sostengono che intorno al 20 ottobre, dunque perfettamente in tempo per la gara, i lavori saranno terminati ed il palazzetto pronto di lì a brevissimo a tornare aperto alle squadre e al pubblico, ma per ora non esiste una data ufficiale di riapertura dell'impianto.

Sarebbe certamente un peccato che una sfida così sentita ed importante, che comunque avrà presenze sugli spalti presumibilmente già inferiori del previsto giocandosi in un giorno feriale e non nel weekend (come d'altro canto la sfida di ritorno in regular season, prevista per mercoledì 17 gennaio 2024), si disputi lontano dalla città delle due contendenti.