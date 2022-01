Derby Magic Chieti-Pescara Basket, Vanoncini chiede "un ulteriore passo avanti"

Alla vigilia della trasferta sul campo del Magic Basket Chieti, il coach della Pescara Basket Stefano Vanoncini ha voluto fare il punto della situazione in casa biancazzurra.

Queste le sue parole: “Ci sono due motivazioni che ci spingono verso la partita di domenica: la prima è la gioia di poter riprendere il cammino in questo campionato che fino a questo momento è stato positivo, sia dal punto di vista dei risultati che della crescita dei nostri giocatori, mentre la seconda – prosegue il tecnico biancazzurro – è quella che dovendo fare a meno da ora in poi di Caridà, che nella prima parte della stagione è stato il nostro principale realizzatore, tutti i nostri ragazzi sono chiamati a fare quello che chiediamo dall’inizio, ossia un ulteriore passo avanti per colmare la mancanza di Matteo con un miglioramento delle loro prestazioni”.

Tuttavia Vanoncini conclude dicendosi “sicuro che i giocatori coglieranno al massimo l’occasione per affermare ancora di più i loro miglioramenti e recitare un ruolo ancora più importante per il rendimento complessivo della squadra”.

Palla a due domenica 23 gennaio alle ore 18, al PalaDayco in via Madonna della Vittoria di Piana Vincolato, a Chieti. Arbitreranno i signori Christian Felicione di Atri (Teramo) e Marco De Carlo di Pescara. Sarà senza dubbio un derby avvincente.