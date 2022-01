Riparte la Serie C Gold, Pescara Basket impegnata a casa del Magic Chieti

Dopo oltre un mese di stop ricomincia il campionato di Serie C Gold, con i biancazzurri della Pescara Basket che domenica 23 gennaio saranno di scena sul terreno di gioco del Magic Basket Chieti, per un attesissimo quanto avvincente derby. Palla a due alle ore 18, al PalaDayco in via Madonna della Vittoria di Piana Vincolato, a Chieti. Arbitreranno i signori Christian Felicione di Atri (Teramo) e Marco De Carlo di Pescara. La compagine teatina, dopo un ottimo avvio di stagione, occupa attualmente il sesto posto in classifica con cinque vittorie ed altrettante sconfitte, ottenute alla media di 83,0 punti realizzati (secondo miglior attacco) e 79,8 subiti, ma ha chiuso il 2021 con ben quattro passi falsi consecutivi, che sono costati il posto a coach Giampaolo Ambrico, avvicendato durante la pausa natalizia dall’ex tecnico dell’Unibasket Lanciano Claudio Corà.

Punti di forza principali del Magic Basket Chieti sono l’esterno lituano Darius Stonkus, capocannoniere del campionato con 24,5 punti di media, i due lunghi Eduardo Perez Gonzalez (18,5) e Simone Bergamo (15,0) e l’esperta guardia Fabrizio Gialloreto (11,0), innescati dal playmaker e capitano Alessandro Alba (4,4). Dalla panchina, invece, escono gli esterni Luca Quinzi (2,0), Nicolò Stivaletta (1,8) e Riccardo Secondino (1,0) ed il lungo Tommaso Contini (5,7), con i giovani Giuseppe Breda, Gianmarco Festa, Luciano Scanzano e Pietro Secondino a completare l’organico.

La gara di andata aveva visto la Pescara Basket imporsi con il punteggio di 80-72, e grande protagonista era stato l’ormai ex biancazzurro Matteo Caridà, autore di 33 punti, ottimamente supportato da Capitanelli (12) e Di Diomede (9), mentre per i teatini non erano bastati i 20 punti di Perez Gonzalez e i 16 di Gialloreto. Sarà dunque un match assolutamente da non perdere.