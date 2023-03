Campionato Endas Open Basket: le uova di Pasqua dell'Ail per il match tra Portanuova e Sportzone Francavilla

Questa sera, 17 marzo, a partire dalle ore 21:15 nel PalaElettra di Pescara, ci sarà la gara tra Portanuova Basket e Sportzone Francavilla valida per il campionato open di Basket organizzato dall'Endas Abruzzo.

Per l'occasione, verrà allestito un punto "SolidAil" dove sarà possibile trovare le uova di Pasqua, messe in vendita dai volontari Ail di Pescara. Le due società di pallacanestro sono liete di ospitare l'Ail "per contribuire alla sua preziosa missione", si legge in una nota congiunta. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa partita.