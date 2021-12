L'Amatori Pescara è già campione d'inverno

Inizio da favola: 8 su 8 per l'Amatori Pescara di coach Renato Castorina, che continua a viaggiare col vento in poppa e si è guadagnata già la certezza di chiudere al primo posto solitario il girone d'andata a prescindere dall'esito dell'ultimo match.

Ma i biancorossi non vogliono smettere di sognare. L'ultima vittoria, quella di Chieti a casa del Magic, è stata una vera e propria prova di forza di un collettivo unito e compatto che sta facendo innamorare sempre più il popolo pescarese.

“Vittoria importantissima e di un peso specifico enorme”: così coach Castorina definisce l'acuto in terra teatina. Ed ha perfettamente ragione. Vincere in casa del Magic, squadra attrezzatissima e già reduce da uno stop interno in uno scontro diretto, non era affatto facile.

“Sapevamo di incontrare una squadra forte e decisa a vincere per non perdere ancora di più contatto in classifica, ed allo stesso tempo sapevamo che questo per loro poteva essere un peso dal punto di vista mentale. I ragazzi sono stati bravissimi a stare attaccati alla partita, concentrati esclusivamente sulle cose da fare tecnicamente, e costruire così, sul finire del terzo quarto, un piccolo break che piano piano abbiamo consolidato nell'ultimo tempino. Mandare cinque giocatori in doppia cifra è un bel segnale, così come lo è la disponibilità di ogni giocatore a prescindere dai minuti che si sta in campo. Ritengo importante sottolineare l'importanza del lavoro del nostro preparatore Luca Pirri perché se i ragazzi sono arrivati alla fine di una partita così intensa e dura con la lucidità dimostrata il merito è senza dubbio del lavoro che Luca sta facendo con ogni singolo ragazzo. Adesso bisogna continuare a lavorare con ancora più entusiasmo e migliorare allenamento dopo allenamento”.