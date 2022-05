Basket, il pescarese Masciarelli convocato in Nazionale

L’esterno Dario Masciarelli, in forza al “Sutor Montegranaro” (formazione ora in B, con uno storico passato in A), cresciuto nel vivaio Amatori Pescara, è stato convocato in Azzurro. La giovane promessa del Basket nazionale, classe 1998, con assidue presenze nei iuniores nazionali e, tra le altre, nella Stella Azzura (ROMA), con già molte esperienze in squadre di prestigio ed in tanti campionati in giro per l’Italia, a farsi “le ossa”, è ora sotto i massimi riflettori.

E’ nell’elenco degli atleti convocati per il “Fiba 3x3 Europe Cup Qualifer” del 4 e 5 giugno prossimi. Le nazionali open maschili e femminili giocheranno a Costanza in Romania, in vista del campionato europeo previsto in Austria a Graz, dal 9 all’11 settembre.

Bocca cucita per il giovane talento pescarese, che non fa commenti. Per lui parlano i risultati di questi anni. Atletico, eclettico, in grado di ricoprire vari ruoli, dall’1 al 4, in base alle esigenze della squadra. Mancino, dalle braccia lunghe e dall’ottima elevazione, versatile, sia in marcatura difensiva che in attacco.

Sta chiudendo la stagione, come avvenuto anche negli ultimi campionati, con una media di rendimento molto alta. Le statistiche lo riportano con 15 punti di media e nei play out sopra i 17, a testimonianza della sua facilità di realizzazione.