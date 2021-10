Basket, Vanoncini nel post partita di Lanciano-Pescara: “Vittoria sofferta ma meritata”

Il tecnico della Pescara Basket, Vanoncini, interviene nel post partita della gara di Lanciano parlando di “vittoria sofferta ma meritata contro una squadra che finora aveva dimostrato di avere un ottimo passo in questo campionato”.

E aggiunge: “Per noi è stata una partita difficile, in quanto pur giocando la pallacanestro che vogliamo giocare nel primo tempo non abbiamo avuto percentuali accettabili, nonostante avessimo costruito ottimi tiri, anche da distanza ravvicinata. Questo ha consentito ai nostri avversari di scavare un divario e soprattutto avrebbe potuto avere effetti psicologici negativi per la nostra prestazione. Invece dopo l’intervallo la squadra ha avuto la forza di compattarsi e siamo usciti dagli spogliatoi con una reazione importante e, successivamente, combattendo come al solito bene in difesa, lentamente siamo riusciti ad impattare anche dopo il secondo allungo di Lanciano, per poi riuscire a prendere quel piccolo margine di vantaggio e gestirlo nel finale convulso”.

Infine Vanoncini sottolinea l’importanza del gruppo: “Un grande merito a tutti i ragazzi, sia a chi ha segnato tanto che a coloro che hanno segnato poco, perché anche in questa occasione hanno dimostrato che dalle difficoltà si esce tutti insieme e questo vuole essere la nostra identità fino alla fine”.