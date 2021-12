Basket, sfida al vertice tra le prime due della classe: c'è il derby Amatori-Pescara

Sfida al vertice tra le prime due della classe: c'è, infatti, il derby tra Amatori Pescara 1976 e Pescara Basket. La gara, che chiuderà il girone di andata del campionato di Serie C Gold, è in programma, al palasport di via Elettra, domenica 12 dicembre alle ore 20,30.

“Giocheremo contro una squadra che ha messo in mostra tutta la propria forza in questo inizio di stagione – dichiara coach Vanoncini in sede di presentazione – e l’unico modo di pensare di metterli in difficoltà è riuscire a tenerli al di sotto dei loro standard. Non credo che sarà così facile, in quanto fino ad ora hanno dimostrato di avere un passo importante, di saper gestire qualunque tipo di situazione e di andare a vincere su tutti i campi, avendo il talento e l’esperienza per farlo. Per noi sarà l’ennesima verifica della nostra capacità di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita”.

Arbitreranno i signori Palmiro Pisetta di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino (Chieti). Il prezzo unico del biglietto è di 5 euro, con ingresso omaggio per under 18 e over 70. Sarà obbligatorio esibire il green pass rafforzato, insieme all’uso della mascherina e al mantenimento del distanziamento sociale.